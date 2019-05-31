В Ульяновске разработают закон об увековечении памяти известных лиц

Ульяновск, , 14:10 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил разработать закон об увековечении памяти выдающихся личностей и знаменательных событий региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам совещания, посвящённого ремонтно-реставрационных работам здания Мемориального центра и реэкспозиции Музея-мемориала В.И. Ленина.

В ходе совещания Сергей Морозов заявил, что в регионе в целях «сохранения и популяризации памяти великих земляков» большое внимание уделяется «творческой составляющей» в виде проведения различных культурных мероприятий. По мнению губернатор, необходимо «расширить сферу деятельности», обратить особое внимание на «разные аспекты: и концептуальные, и содержательные, и объекты материальной культуры».

"Именно с этой целью я предлагаю разработать закон об увековечении памяти выдающихся личностей и знаменательных событий Ульяновской области. Мы непременно будем развивать одни из самых опорных точек региона — культуру и искусство. Ключевым мероприятием станет проведение ремонтно-реставрационных работ Ленинского мемориала и проектирование его прилегающей территории, в частности, парка «Дружбы народов» в рамках 150-летия Владимира Ленина», — отметил Сергей Морозов.

Напомним, в результате реконструкции Ленинский мемориал объединит музей истории Советского государства, большой концертный зал, общественно-политический центр, крупнейший медиацентр, многофункциональное выставочное пространство, камерный органный зал, кинозал музея, торжественный зал, научную библиотеку, а также мемориальные дома, где в разное время проживала семья Ульяновых во время своего пребывания в Симбирске. Созданию единой концепции обновленного Музея-мемориала В.И. Ленина будет способствовать и благоустройство его прилегающей территории. Особое внимание в этом вопросе отводится проекту обновленного парка «Дружбы народов».

Заместитель председателя правительства Ульяновской области Светлана Колесова отмечает, что благоустройство прилегающей территории Музея-мемориала В.И. Ленина будет идти параллельно с ремонтно-реставрационными работами самого здания. По её словам, парк «Дружбы народов» станет продолжением масштабного федерального проекта «Музей СССР», который будет располагаться в Москве и Ульяновске:

«Территория тематически разделена на 15 зон, каждая из которых соответствует республике бывшего Советского Союза. Мы максимально сохраним то, что есть уже сейчас, а также дополнительно разработаем новую концепцию благоустройства. Особое внимание уделим территории для детей. Проект будет авторский, аналогов которому нет в России. Площадки будут разделены на возрастные сектора, которые объединит тема освоении космоса».

В правительстве заверяют, что будут общественные обсуждения проекта, чтобы горожане могли дополнить или внести свои конструктивные предложения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Госдума приняла поправку в проект федерального бюджета на 2019−2021 годы, предусматривающую финансирование средств на капитальный ремонт Ленинского мемориального центра в Ульяновске, который является объектом федерального значения. На эти цели предусмотрено 2,1 млрд рублей, в том числе в 2019 году будет направлено 1,74 млрд рублей, в 2020-м — 0,42 млрд рублей.

Средства будут направлены на реставрацию фасада здания, полное восстановление инженерных коммуникаций, а также работы по благоустройству земельного участка мемориального комплекса. С 1 июня начнутся подготовительные работы. Доступ в основную экспозицию Музея-мемориала В.И. Ленина будет ограничен.

Напомним, в регионе подписал план мероприятий к 150-летнему юбилею со дня рождения В.И. Ленина и 100-летию со дня образования СССР, которые пройдут в 2019—2022 годах.

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