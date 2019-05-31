О феминизме, творчестве и российском кино: интервью с Равшаной Курковой

Анастасия Полозкова, , 16:05 — REGNUM

Равшана Куркова — известная российская актриса театра и кино. В её фильмографии — более 50 работ, где одними из самых заметных стали, например, «Любовь в большом городе 2», «Мамы», «Барвиха», «Нуреев. Белый ворон», «Балканский рубеж». А в сериале на Первом канале «А у нас во дворе» Равшана исполнила роль жительницы Самарканда Мавлюды, которая имеет медицинское образование, но в Москве вынуждена работать дворником. Мне удалось пообщаться с актрисой на первом Международном кинофестивале в Железноводске «Герой и время».

Вас часто называют лучезарным, жизнерадостным человеком, человеком, который постоянно находится в гармонии с собой. Считаете ли вы себя таким человеком?

Точно знаю, что с большой благодарностью и очень оптимистично отношусь к жизни. Считать себя лучезарным человеком — это какое-то странное словосочетание. Но иметь позитивный взгляд на жизнь… Наверное, я смогу про себя так сказать, да.

В 12 лет в фильме «Тайны папоротника» вы сыграли главную роль. Люди, которые приходят в кино в юном возрасте, часто могут совершать ошибки. От чего бы вы могли предостеречь молодых людей в киноиндустрии?

Не впадать в соблазны, не относиться слишком серьёзно ко всему, что не относится к работе, держаться адекватных людей. Например, у меня была серьезная поддержка со стороны родных и близких: ни о каких соблазнах и речи быть не могло. Я была абсолютно домашним ребенком, которого очень строго воспитывали.

Съемки в фильме в 12 лет на меня никак не повлияли в плохую сторону, не привили мне дурных привычек, что называется, меня «не сорвало с катушек». Потом я сделала огромный перерыв и вновь начала сниматься только после 22 лет: уже в сознательном возрасте.

Вы рассказывали, что ваша бабушка — человек с обострённым чувством справедливости, очень честная и неравнодушная, работала врачом и воспитала троих детей и вас. Как бабушка, её видение мира повлияли на вас?

Надеюсь и развиваю в себе это качество: хотелось бы считать себя добрым человеком, но при всем при этом у меня очень жесткая дисциплина жизни и крепкий стержень. Это всё тоже от бабушкиного воспитания.

Что значит «жесткая дисциплина жизни»?

Я достаточно требовательна к себе, не позволяю себе опаздывать, невоспитанно себя вести. Меня сложно вовлечь в какую-то сомнительную историю в жизни. Потому что у меня есть четкое понимание: что хорошо, а что плохо для меня лично. Я научилась говорить «нет» каким-то вещам, которые разрушают, несут вред.

Какова ваша система ценностных координат?

Я за внутреннюю свободу. Если эта свобода не нарушает права и свободу людей вокруг тебя, то никто не имеет права нарушать твою внутреннюю свободу. Я поступаю и живу согласно моим идеалам. Позволяю себе заниматься любимым делом, общаться с теми людьми, которые мне интересны. Не живу на черновик. Жизнь одна. Каждый день я благодарю бога и стараюсь жить осознанно, с пониманием того, что этот день не повторится. Каждый день уникален, и хочется многое успеть.

Сегодня всё большую популярность в мире, и в России в том числе, набирает феминистическое движение, больше обращают внимания на проблемы женщин и их роль в обществе. Как вы относитесь к феминизму как к движению, которое борется за права женщины и за свободу?

Я за баланс и равноправие. Замечательно, что мы, женщины, можем откровенно говорить и что наше время наступает, что женщины сегодня многое (в хорошем смысле слова) могут себе позволить. Я против насилия с любой стороны, против ущемления прав и навешивания ярлыков, притеснений, в том числе и по отношению к мужчинам. Я против перегибов. Меня, например, не оскорбляет, если мужчина помогает мне с тяжелым чемоданом в аэропорту или открывает дверь. Мне нравится чувствовать себя женщиной, и я не вижу ничего плохого в галантных мужчинах. Хорошее воспитание никто не отменял.

Недавно вы снялись в сериале «А у нас во дворе». Критики отмечали, что здесь, впервые в российском телесериале, показали образ не карикатурного мигранта, а подняли серьезную остросоциальную проблему. Почему вы согласились на роль?

Во-первых, когда я читала сценарий, мне показалось, что там не только проблема миграции. Для меня была эта история про людей, моя героиня — человек, который находится в не самых простых обстоятельствах в жизни. Но при этом человек с высшим образованием, с внутренним стержнем, с большой внутренней культурой. Это важно.

И было очень приятно, когда мне люди писали после выхода сериала «Спасибо Вам огромное»: в какой-то степени сериал поспособствовал воспитанию толерантного отношения к мигрантам и вообще к людям. Потому что мы все — одно. Сегодня у нас так идут дела, завтра — по-другому, но при этом ты тот же человек. Очень важно видеть в людях людей. За желтыми жилетками, неважно. За любым внешним видом.

Во-вторых, для меня эта история про невероятную силу духа, про мужество, про умение остаться человеком в не самых легких условиях. Для меня эта история о большой нежной дружбе. Про одиночество, про людей, которые нашли друг друга. Независимо от того, кто мы по нации, по профессии. Мы все хотим счастья, хорошей жизни для наших детей. Эти герои не были бы народными, если бы их проблемы не были близки каждому. Сопереживают родным. И к нашим героям такое отношение.

Кстати, про детей. Вы рассказывали в одном из интервью, что в 13 лет мама дала вам важный совет: доводить любое дело до конца. А что бы Вы посоветовали 13-летним девочкам, мальчикам?

Это нормально, что мы увлекаемся и хотим заниматься и музыкой, и рисовать, и всё на свете. Это здорово, потому что это такой возраст, когда ты ищешь себя, когда ты хочешь пробовать.

Очень важно понимать, что чего-то добиться вы сможете только если вы, начав это дело, будете углубляться в него. Будете заниматься этим серьезно, отдавая себя всего этому делу. Только тогда это возможно. Просто поверхностное отношение вряд ли что-то принесет. Чуть более развернутый совет, который дала мне моя мама.

Чем вы тогда так сильно увлекались?

Было интересно читать всю мою жизнь. Я хотела пойти в журналистику. Когда я поняла, что хочу быть актрисой, надо было посвятить этому много времени, бросить на это много сил. Надо было учиться. Тем более я поздно к этому пришла. Мне надо было заниматься речью, пластикой, актерским мастерством. Это невозможно было делать в перерыве между какими-то другими делами. Поэтому если ты что-то выбираешь, то будь этому предан. Иди до конца.

Ваша мама актриса, и вы сами давно в актёрской среде. Вам есть с чем сравнить. Современные актеры — они какие, как вам кажется?

Современные актеры разные. Вообще, все актеры разные. Современные или несовременные — нет такого понятия. Есть такие понятия как дотошный артист, внимательный, горящий изнутри, честный в своей профессии и холодный, который пришел заниматься туда какими-то внешними вещами.

Очень много сейчас интересных артистов появляется. Но и были раньше… В этом смысле я не разделяю на «тогда и сейчас».

На анимационном фестивале в Суздале мне удалось пообщаться с разными кинематографистами. Большинство из них отмечало, что многие современные актёры и режиссёры мало читают и почти не готовятся к ролям при помощи литературы. Как вам кажется, это мнение обоснованно?

Я общаюсь с теми артистами, которые много читают. С такими режиссерами, которые интересуются жизнью. Поверхностные дилетанты есть всегда. Были всегда. Может быть, сейчас это больше видно, потому что сейчас у них больше возможностей как-то себя проявить, снимать кино. Любой, у кого есть деньги, может пойти в кино. Но это не отменяет процент артистов, которые фанаты своего дела, которые развиваются и понимают, что актёрская профессия — это больше, чем просто выучить текст, выйти на сцену и приехать на площадку, которые горят, пробивают на глубину, которые через героев рассказывают о каких-то своих очень важных, наболевших вещах.

Этот мост очень важен со зрителем. Ты не можешь просто прятаться за своим персонажем. Ты должен через реплики своих персонажей говорить о важном. И очень искренним быть в это же время, верить в это. Но процент таких людей — темпераментных, внутренне горящих, компетентных — на мой взгляд, с каждым годом растёт.

В 2010 году вы отмечали, что «телевизионный сериал телевизионному сериалу рознь, но «то, что показывают по нашему телевидению, к сожалению, на сегодняшний день ужасает». Изменилось ли ваше мнение по поводу телевизионных сериалов?

Сейчас очень крутые сериалы делают. Я смотрю в основном, правда, иностранные сериалы. Взахлеб британские, шведские, датские, американские, разумеется. «Мост» — прекрасный. «Убийства» — тоже. Много, на самом деле, крутых проектов.

Но и наши сейчас начали снимать очень крепко. Прорабатывать, наконец, сценарии, делать глубоких, интересных, объемных персонажей. У нас появляются классные режиссеры. Последние пару лет всё очень оптимистично. Всё хорошо развивается.

Что мешало этому раньше, на ваш взгляд?

Не знаю, что мешало раньше. Сейчас индустрия развивается, появляется больше опыта, интересных людей, историй.

Сейчас чего не хватает нашему кино?

Не хватает нашему кино и вообще кино хороших сценаристов. Мало хороших и интересных историй. Всё-таки кино — это история. Кино должен интересно рассказать режиссер, должны убедительно сыграть артисты, но изначально во главе всего стоит история. Поэтому, когда у нас будет больше хороших сценаристов, тогда у нас появится больше хорошего кино.

Вы активный пользователь соцсетей. Не думали ли о создании собственного проекта, например, на YouTube?

Пока не думала об этом. Если возникнет какая-то классная идея — может быть. Пока такой идеи нет.

Над какими проектами вы сейчас работаете?

Сейчас, с 4 июня, присоединяюсь к команде фильма «Когда падали аисты». Режиссер Данила Козловский. Начался большой съемочный процесс.

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