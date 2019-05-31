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Объявлены лауреаты литературной премии «Золотая роза» им. К. Паустовского

Культура

Ими стали Михаил Сеславинский и Юрий Бондарев

Москва, 31 мая 2019, 14:04 — REGNUM  Лауреатами литературной премии «Золотая роза» им. К. Г. Паустовского стали руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский и патриарх советской и российской литературы, писатель Юрий Бондарев. Новая премия учреждена группой деятелей культуры во главе дочерью знаменитого русского прозаика Константина Паустовского Галиной Арбузовой и носит название по его известной повести. Собственно этот узкий круг и определяет без конкурса тех, кто внес вклад в отечественную культуру. Михаил Сеславинский был удостоен оригинального ювелирного изделия «Золотая роза» (живой цветок «облитый» золотом) за «выдающиеся исследования российской книжной культуры», а Юрий Бондарев, один из последних учеников Паустовского в Литинституте, — «за выдающийся вклад в русскую литературу». Никакого денежного вознаграждения лауреатам не полагается.

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Культурная хроника
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