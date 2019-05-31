Ярославский издатель: Книги должны стать элементом региональной политики

Ярославль, , 13:27 — REGNUM Издательство «Медиарост» представило новую серию книг о Ярославле. Корреспондент ИА REGNUM побеседовал с директором издательства Виталием Горошниковым о региональном книгоиздании.

: Вышли новые книги про Ярославль для детей и взрослых. Такие книги «Медиарост» выпустил уже по Рыбинску и Туле. В чем отличия?

Основная идея та же — сделать книги про город для людей всех возрастов: раскраска для самых маленьких, книга для школьников в стихах и рассказах и книга для взрослых, где уже много самой разнообразной и интересной информации об истории города, знаменитых людях, знаковых памятниках.

: Наибольший интерес, на мой взгляд, вызвала книга Анастасии Орловой «Ярославль. Истории для детей». Почему?

В первую очередь, дело в авторе. Анастасия Орлова — безусловно, явление в современной детской литературе, ее книги издаются тиражами в сотни тысяч экземпляров. Она поймала какую-то атмосферу, нашла какие-то слова, которые позволяют ей дойти до ребенка. Это как если бы Агния Барто написала книгу о Ярославле. Кроме того, она работала с целой бригадой специалистов по краеведению, которые помогали ей отобрать и осмыслить материал. И третье — это иллюстрации, эксклюзивный визуальный ряд со своим видением города. Мы пошли на эксперимент, привлекли востребованную московскую художницу Наталью Кондратову, у которой оказался совершенно свой взгляд на Ярославль. Нам показалось это интересным. А второй художник — Анна Козлова — она видит в хорошем смысле традиционный Ярославль. И получилось два очень разных подхода, две книги с одними текстами, но разными рисунками. Все это сделано для того, чтобы заинтересовать детей местом, в котором они живут.

: Презентации книг прошли в День города Ярославля. Удалось заинтересовать горожан?

К моменту автограф-сессии с авторами книги закончились, все были проданы. Кстати, быстрее всего закончилась книга для взрослых — «Ярославль. История, памятники культуры, люди». Она в большой мере опирается на опыт серии «Библиотека ярославской семьи», которая была посвящена всему региону. В ней собраны все материалы по Ярославлю, но по-новому структурированные и осмысленные. Думаю, родителей и детей заинтересует и раскраска по Ярославлю, которая включает в себя еще и логические задания.

: «Библиотека ярославской семьи» вышла тиражом более 100 тысяч экземпляров. Не перекормили еще жителей краеведческой литературой?

Как раз наоборот — «Библиотека ярославской семьи» сформировала более широкий спрос на литературу о родном крае. Кроме того, через 2−3 года появляются новые поколения читателей. Рынок далеко не насыщен, ведь жителей области гораздо больше, и нужно находить к ним дорогу. Могу привести в качестве примера Москву, где давно, системно и целенаправленно развивается такое направление как «москвоведение» — книги о Москве для москвичей выходят уже 25−30 лет, количество наименований насчитывает сотни единиц. Есть такие же направления в национальных республиках — в Казани, Уфе, Якутии. Это элемент региональной политики. В Якутии выросла фантастическая линейка изданий и невероятно профессиональный коллектив, который привлекает уже специалистов и экспертов мирового уровня, из США, Европы. С точки зрения издательских стандартов выходят книги высочайшего уровня.

: Видимо, это происходит с подачи региональных властей. Как в Ярославской области складываются такие отношения?

Первые проекты мы делали еще к тысячелетию Ярославля. Власти меняются, и с каждой новой командой нам удалось находить точки пересечения. Но как часть целенаправленной региональной политики это, к сожалению, отсутствует. Я бы хотел привести пример Белгородскую область, где мы совместно с властями региона сделали «Библиотеку Белгородской семьи». Вышла уже 41 книга. Этот проект интересен тем, что он реализован в точности так, как был задуман. Это заслуга, в первую очередь, губернатора Белгородской области. Было решение реализовать такой проект, в который включились библиотеки, музеи, архивы. Мы выступили интегратором, использовав опыт, накопленный в ходе создания аналогичной ярославской серии, методологию и идеологию, которая у нас уже была. Это была история на 4−5 лет, была написана программа, и за 5 лет не сделали ни шагу ни вправо, ни влево — сделали все то, что задумали. Я очень люблю Ярославскую область, ярославскую серию, но белгородская получилась уже лучше.

: Возможно ли применить этот опыт уже на уровне Ярославской области. Ведь «Библиотека ярославской семьи» уже была, что тут можно предложить нового?

Краеведение — это бесконечный процесс. Нами разработана программа «Ярославская книга», где «Библиотека ярославской семьи» является только частью. Это программа не столько издательской, сколько научно-творческой работы. В большей степени это работа ученых. С точки зрения науки у нас застой в краеведении, в работе с архивами, с источниками. Довольно мало идет такой исследовательской работы, мало вводятся в оборот новые источники, концепции. Большинство книг, которые выходят, они опираются на давно известные источники, открытые в конце XIX, начале и конце XX века. Есть и обратные примеры, но их немного. Программа «Ярославская книга» рассматривает книгоиздание как локомотив, инструмент научного познания региона, в котором мы живем, инструмент создания смыслов, арт-объектов, концептов, изображений, текстов. Почему ученые мало работают с архивами? У них нет на это заказа. Книга должна выступать инструментом, который спровоцирует глубокую научную работу, работу художников, фотографов, дизайнеров и так далее. Чтобы этот кризис преодолеть, и нужна региональная программа.

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