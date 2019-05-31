Новая ветвь вселенной «людей Икс»: Россомаха с Томом Харди в главной роли

Лос-Анджелес, США, , 13:50 — REGNUM Английский кинорежиссёр Меттью Вон рассказал о своих первоначальных планах на съёмки франшизы «Люди Икс». После «Первого класса» он планировал сделать отдельный фильм о молодом Россомахе с Томом Харди в главной роли, сообщает портал Cooming Soon.

Начиная снимать «Люди Икс: Первый класс» Вон хотел снять целую линейку логично выстроенных фильмах о молодых мутантах. После «Первого класса» должен был выйти фильм о молодом Россомахе в 70-е годы. Основным претендентом на роль известного мутанта был Том Харди. Финалом трилогии должен был стать фильм «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

Однако руководству Fox так понравился сценарий «Дней минувшего будущего», что они решили сразу экранизировать его. Режиссёр удивился подобному решению студии. По его словам, «Дни минувшего будущего» — конец истории, после которого не должно быть других фильмов. Но руководство Fox решило выпустить «Люди Икс: Апокалипсис».

Напомним, 6-го июня в кинотеатрах выйдет новая часть кинокомикса о команде мутантов под названием «Люди Икс: Тёмный Феникс». Сюжет картины расскажет о том, как Джин Грей становится частью могущественной инопланетной сущности, желающей уничтожить мир. В этот момент известным героям (Циклопу, Зверю, Профессору Ксавье, Магнето и др.) приходится объединится, чтобы противостоять бывшему члену своей команды.

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