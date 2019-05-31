Крис Хемсворт хочет сняться вместе с Крисом Эвансом в комедии про друзей

Лос-Анджелес, США, , 12:05 — REGNUM Актёр Крис Хемсворт в интервью журналистам заявил: он с удовольствием снялся бы в фильме, в котором его партнёром был бы Крис Эванс. Об этом 30 мая сообщил портал Screen Rant.

Хемсворт отметил, что, по его мнению, дуэт неплохо мог бы выступить в фильме жанра бадди-муви (картина, где главными действующими лицами являются двое незадачливых друзей, этот поджанр был популярен в 80-х годах XX века), в котором актёры могли бы исполнить роли знакомых им персонажей.

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Напомним, в фильме «Мстители: Финал» Крис Эванс в последний раз исполнил роль Капитана Америка, его контракт со студией Marvel подошел к концу. Крис Хемсворт ранее заявил, что он был бы не против сняться в новом фильме про Тора, если бы ему предложили «отличный сценарий».

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