Стало известно рабочее название приквела «Игры престолов»

Нью-Йорк, США, , 11:38 — REGNUM Раскрыто рабочее название сериала, который станет приквелом популярного шоу HBO «Игра престолов». Об этом 31 мая сообщил портал Screen Rant.

Сериал будет сниматься под рабочим названием Bloodmoon, которое можно перевести как «Кровавая луна». Издание отмечает, что это шоу пока что не имеет официального названия, ранее в сети поклонники называли его «Длинная ночь».

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Напомним, события сериала будут происходить примерно за 8 тыс. лет до Войны пяти королей (военный конфликт, возникший после смерти короля Роберта Баратеона). По имеющейся информации, съемки Bloodmoon начнутся в июне 2019 года.

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