В Москве наградили лауреатов национальной премии «Культурное наследие»

Москва, , 11:34 — REGNUM В главном зале Общественной палаты России в Москве прошла церемония награждения лауреатов ХIV национальной премии «Культурное наследие». Победители определены в пяти номинациях. Награду в престижной номинации «Владелец», которая вручается собственникам зданий, приложившим максимум усилий для сохранения и реставрации объектов культурного наследия, стал Алексей Шевцов. На его счету уже около 40 восстановленных исторических сооружений. В номинации «Подвижник» отмечена большая работа группы энтузиастов по возрождению и реставрации храма Святой Троицы в карельском селе Кончезеро.

В номинации «Доброхот» победил проект «Палеодеревня» в Примосрком крае, а в категории «Хранитель» — коллектив национального парка «Кенозерский» за восстановление Почезерского погоста XVIII—XIX веков в Архангельской области.

Лучшим в номинации «Меценат» признан частный инвестор Илья Зибарев за финансовую помощь в возрождении деревянных храмов Севера.

Премия «Культурное наследие» учреждена в 2005 году национальным фондом «Возрождение русской усадьбы». Лауреатами за 14 лет стали более 300 человек.