Названы победители 12-го Фестиваля польских фильмов «Висла»

Москва, , 11:24 — REGNUM Определены победители 12-го Фестиваля польских фильмов «Висла», который прошел в Москве в период с 23 по 30 мая. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба организаторов конкурса.

Главный приз кинофорума получила картина Пётра Домалевского «Тихая ночь», ей также достался приз рительских симпатий. Второе место занял фильм режиссёра Януша Кондратюка «Как кошка с собакой», на третьей позиции оказалась лента «Помилование» Яна Якуба Кольского. Специальный приз жюри кинофестиваля достался картине «Нина» Ольги Хайдас.

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Напомним, в жюри кинофестиваля «Висла 2019» в том числе вошли кинокритик Ольга Галицкая и актёр Степан Девонин. Должность председателя заняла режиссёр Наталия Мещанинова.

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