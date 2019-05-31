В Волгограде открывается фестиваль искусств «Оперный альянс»

Волгоград, , 11:03 — REGNUM С 31 мая по 21 июня в Волгограде будет проходить фестиваль искусств «Оперный альянс». Инициатором и организатором музыкального форума выступает волгоградский театр «Царицынская опера». Об этом сообщает газета «Волгоградская правда».

Откроется фестиваль знаковым событием для культурной жизни города — премьерой оперы Жоржа Бизе «Кармен». Свою трактовку знаменитого произведения представит режиссер из Вены Григ Скоморовски. Зрителей ожидает авангардная сценография и французская речь. Но главное — это солидный состав приглашенных звезд оперной сцены. В главных партиях обладательница звания «Оперная Дива» (США) и престижной музыкальной премии «Грэмми» Марина Домашенко, солист Мариинского театра Дмитрий Демидчик и солист Московского музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немровича-Данченко Дмитрий Кондратков.

В честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина 6 июня в камерном зале «Царицынской оперы» пройдут «Пушкинские чтения» с исполнением романсов и стихов. Саратовский областной театр оперетты выступит здесь же с музыкально-поэтической сценой «Евгений Онегин».

Также поклонники классической музыки смогут посмотреть оперу Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан», балеты Карена Хачатуряна «Чиполлино» и Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

На закрытии фестиваля будет представлена сценическая кантата немецкого композитора Карла Орфа «Кармина Бурана».