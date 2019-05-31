Из российской версии байопика про Элтона Джона вырезали гей-сцены

Москва, , 10:08 — REGNUM В российской версии биографического фильма «Рокетмен» было вырезано несколько гомосексуальных сцен. Об этом в соцсетях написали пользователи, посмотревшие картину.

https://twitter.com/_styopin/statuses/1134194853326348288

Они отметили, что в фильме помимо прочего отсутствует гомосексуальная постельная сцена между Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Ридом. Зрители также сообщили, что в версии картины, демонстрирующейся в российских кинотеатрах, отсутствуют сцены употребления наркотиков.

https://twitter.com/damme_tachi/statuses/1134184505596612608

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Напомним, биографический фильм «Рокетмен» об этапах творческого пути Элтона Джона снял режиссёр Декстер Флетчер. Роль музыканта в нём исполнил актёр Тэрон Эджертон. В картине также снялись Ричард Мэдден, Джейми Белл, Брайс Даллас Ховард и Макс Крус.

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