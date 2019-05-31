Театрально-музейный фестиваль THEATRUM открывается в Москве

Москва, , 10:03 — REGNUM С 31 мая по 4 июня в Москве в рамках форума «Золотая маска» пройдет первый театрально-музейный фестиваль THEATRUM 2019. Проект создан «Золотой маской» совместно с Институтом театра и Благотворительным фондом Владимира Потанина. Создание спектаклей в музейной обстановке среди аутентичных сюжету экспонатов является одним из заметных культурных трендов последнего времени. Однако и профессиональные и любительские труппы, и сами учреждения культуры пошли дальше и создают теперь оригинальный совместный творческий продукт. Откроет смотр 31 мая в зале «Боярские палаты» Союза театральных деятелей спектакль режиссера Олега Хапова «Я на границе тебя, ты на границе меня», созданным Челябинским историческим музеем.

Всего будет показано шесть постановок. Свои работы представят Архитектурно-этнографический музей Вологодской области «Семенково» и молодежный экспериментальный театр-студия «Сонет» (Вологда), Музей истории Екатеринбурга, Пермский академический Театр-Театр и Пермская государственная художественная галерея, Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова и Томский областной театр юного зрителя и другие.

В рамках фестиваля пройдет круглый стол, посвященный новым формам сотрудничества музеев и театров.