В Одинцово состоится большой праздник в честь 220-летия Александра Пушкина

Одинцово, Московская область, , 09:53 — REGNUM 2 июня деревне Захарово Одинцовского городского округа пройдёт ежегодный Пушкинский праздник, посвящённый дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Торжества и народные гуляния «захватят» всю территории Усадьбы и парка Захарово. Гости праздника «перенесутся» в восемнадцатый век, услышат стихи и прозу поэта в исполнении артистов театра и кино, научатся писать пером, узнают об особенностях развития письма на Руси, увидят концертные программы и театрализованные постановки. Дети, а также их родители, могут принять участие в играх детства Александра Сергеевича. Преданные поклонники поэта должны обязательно отправится на экскурсию в музей-усадьбу «Захарово», куда не лето к бабушке приезжал юный гений.

Вход на праздник бесплатный.

В концертной программе праздника выступят Государственный оркестр «Гусляры России», оркестр солистов «Русские узоры», солисты Большого театра и театра Новая опера, танцевальные и театральные коллективы. На поляне сказок в течение всего дня будут идти спектакли участников 1-го международного фестиваля сказки «Золотая рыбка». У памятника маленькому Пушкину поэты со всей страны прочтут свои последние произведения.

Усадьба Захарово расположена в Одинцовском городском округе, в одноимённой деревне, и известна как «колыбель гения юного Александра Пушкина»: сюда выезжала семья с 1805 по 1811 год на лето. В Захарове Александр услышал народные песни, увидел крестьянские хороводы. Здесь мальчика всегда ждали бабушка Мария Алексеевна Ганнибал и знаменитая ныне няня Арина Родионовна. Именно здесь он начал писать первые стихи.

В наши дни на территории двух усадеб расположен Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина. Здесь сохранился пруд, часть парка, воспетые Пушкиным. В 1999 году восстановлен усадебный дом Марии Алексеевны Ганнибал, где размещён музей детства великого поэта. В Усадьбе Вязёмы также размещены экспозиции музея — заповедника А.С.Пушкина, проходят выставки, фестивали, конференции.