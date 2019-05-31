В США умер кот, сыгравший Чёрча в «Кладбище домашних животных»

Лос-Анджелес, США, , 08:25 — REGNUM В США умер кот по кличке Лео, который снялся в новой экранизации книги Стивена Кинга «Кладбище домашних животных», вышедшей на экраны в апреле 2019 года. Об этом 30 мая сообщили хозяева кота на его странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/ByEVVgrpxIx/

«С большой грустью мы сообщаем, что Лео скончался», — написали они в соответствующей публикации. Дрессировщик Мелисса Миллетт сказала, что Лео и кот по кличке Тоник, также снявшийся в картине, являются настоящими «суперзвездами», лучше всего справившимися с актёрским ремеслом.

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Напомним, роль кота Чёрча, вернувшегося с того света, в фильме «Кладбище домашних животных» исполнили четыре длинношерстных кота породы мей-кун. Картина вышла на большие экраны в марте 2019 года, при бюджете $21 млн сумма её общемировых сборов составила $112 млн.

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