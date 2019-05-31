На ВДНХ в Москве будет открыт культурный центр Узбекистана

Москва, , 07:47 — REGNUM Культурно-выставочный центр Узбекистана будет создан в Москве на базе исторического павильона республики на ВДНХ. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. В мероприятии принял участие министр культуры Владимир Мединский. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

«В этом году россияне смогут посетить кинопоказы в рамках Дней узбекского кино, а в Ташкент приезжает московский театр «Современник». Но самое главное — мы понимаем, что это только начало такого рода обменов, точнее, восстановление в полном объеме», — отметил Дмитрий Медведев.

Один из самых красивых павильонов на ВДНХ «Узбекская ССР» был построен в 1937 году по проекту архитектора Стефана Полупанова. Он заметен на центральной аллее своей ажурностью и белой беседкой-ротондой со сдвоенными колоннами. Великолепные дубовые двери напоминают древние резные двери мавзолея Гур-Эмир в Самарканде. Боковые стены здания украшены декоративной десятилучевой звездой в кольце из цветов. Он выполнен в технике резьбы по ганчу. Сегодня павильон находится на ремонте.