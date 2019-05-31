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В Коломне открыт памятник конструктору оружия Михаилу Калашникову

Культура

Открытие монумента приурочено к 100-летию со дня рождения выдающегося инженера

Коломна, Московская область, 31 мая 2019, 07:42 — REGNUM  В городе Коломне Московской области состоялось торжественное открытие памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. Установка монумента приурочена к 100-летию со дня рождения создателя легендарного автомата. На церемонии присутствовала дочь оружейника Елена Калашникова. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры.

В Коломне на Центральном научно-исследовательском полигоне стрелкового и минометного вооружения Михаила Калашникова работал над прототипом своего знаменитого АК.

«То, этот автомат стал наиболее эффективным стрелковым оружием в XX веке — это заслуга Калашникова и успех военной промышленности нашей страны. Мы вправе гордиться, что у нас был такой великий конструктор и что автомат Калашникова знают во всем мире», — отметил на открытии Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества, по инициативе и деятельном участие которого и создавался памятник.

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Культурная хроника
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