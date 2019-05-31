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Bon Jovi выступит в Москве впервые с 1989 года

Культура

Шоу пройдет на стадионе «Лужники»

Москва, 31 мая 2019, 07:35 — REGNUM  Американская рок-группа Bon Jovi сегодня, 31 мая, выступит в московских «Лужниках» в рамках мирового тура This House Is Not For Sale, сообщает пресс-служба компании Sav Entertainment.

Рок-группа последний раз выступала в России в 1989 году. Ранее лидер Bon Jovi Джон Бон Джови рассказал, что группа приедет в обновленном составе, который «впечатляет все больше с каждым концертом». Всего коллектив подготовил к мировому туру 95 песен, которые меняются с каждым концертом.

Как сообщало ИА REGNUM, Bon Jovi была создана в 1983 году, бессменным лидером группы является вокалист Джон Бон Джови. За годы своего существования группа продала более 130 млн копий своих музыкальных альбомов.

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