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Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Культура

Исполнителей пригласили выступить в качестве гостей

Симферополь, 31 мая 2019, 07:24 — REGNUM  Победители телешоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом песню «Это любовь», видео выступления опубликовали в соцсетях.

https://www.instagram.com/p/ByGQgVGlIbx/

Абрамова и Максим спели премьерную песню на открытии финала конкурса «Детская новая волна» в Крыму. Исполнителей пригласили выступить в качестве гостей «Детской новой волны».

Как сообщало ИА REGNUM, результаты шестого сезона шоу «Голос.Дети», по итогам которого первое место заняла дочь Алсу Микелла Абрамова. Эксперты компании Group-IB подтвердили факт накрутки во время зрительского голосования.

Позже директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что все финалисты шестого сезона шоу «Голос.Дети» объявлены его победителями.

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