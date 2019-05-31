Роулинг анонсировала новые рассказы по вселенной «Гарри Поттера»

Лондон, , 05:53 — REGNUM Британская писательница Джоан Роулинг написала четыре новых рассказа по вселенной «Гарри Поттера», сообщает газета The Mirror.

Сообщается, что новые рассказы будут посвящены дисциплинам, которые преподают в Хогвартсе, защите от темной магии, зельеварению, прорицаниям, уходу за магическими существами и астрологии. Ожидается, что новые произведения Роулинг будут доступны на сайте писательницы уже 27 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля польские священники и прихожане католического прихода в Гданьске сжигали на костре книги о Гарри Поттере. Книги попали в костер вместе с африканскими масками, пособиями по оккультизму, а также другими предметами, которых приход счел причастными к «злым силам».

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