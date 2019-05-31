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Песня Yesterday снова прославила The Beatles

Культура

Она возглавила список 100 лучших песен всех времён

Песня Yesterday снова прославила The Beatles
The Beatles

Вашингтон, 31 мая 2019, 01:51 — REGNUM  Песня Yesterday британской группы The Beatles возглавила список ста лучших песен всех времён, составленный изданием 24/7 Wall Street.

На втором месте — композиция Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel, на третьем песня британки Адель Rolling In The Deep.

Отмечается, что Yesterday на протяжении 11 недель возглавляла чарт Billboard Hot 100.

Напомним, Yesterday написана в 1965 году Полом Маккартни и вошла в альбом Help!

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