Песня Yesterday снова прославила The Beatles

Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Песня Yesterday британской группы The Beatles возглавила список ста лучших песен всех времён, составленный изданием 24/7 Wall Street.

На втором месте — композиция Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel, на третьем песня британки Адель Rolling In The Deep.

Отмечается, что Yesterday на протяжении 11 недель возглавляла чарт Billboard Hot 100.

Напомним, Yesterday написана в 1965 году Полом Маккартни и вошла в альбом Help!

