В Тольятти открылась выставка, посвящённая развитию города в 1970–80 годах

Тольятти, Самарская область, , 15:24 — REGNUM Новый раздел экспозиции «Ставрополь — Тольятти: 20 век» открылся в Тольяттинском краеведческом музее, сообщает 30 мая пресс-служба компании «Тольяттиазот».

В новом разделе посетители музея смогут познакомиться с историей предприятия, строительством и наращиванием промышленных мощностей, которое относится к 70−80 годам прошлого столетия, и ролью производителя аммиака в судьбе города.

«Данная экспозиция уникальна не только для Тольятти, но и для России в целом. Таким образом, у тольяттинцев появляется возможность приобщиться к передовым музейным технологиям, не покидая родного города», — сообщила директор по связям с общественностью и госорганами ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко.

Отмечается, что промышленное предприятие уже более трех лет поддерживает краеведческий музей. Так, в 2017 году в городе прошёл совместный конкурс видеороликов «Добро пожаловать в мой Тольятти», а в 2018 году — фотоконкурс «Тольятти. Признание в любви».