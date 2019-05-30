Путин пожелал успеха финалистам конкурса «Детская Новая волна» в Артеке

Ялта, Крым, , 14:57 — REGNUM 30 и 31 мая в знаменитом лагере «Артек» на Черноморском побережье пройдет финал Международного конкурса популярной музыки «Детская Новая волна — 2019». Приветствие участникам и гостям форума направил президент России Владимир Путин. В нем он отметил, что «За прошедшие годы «Детская Новая волна» открыла целую плеяду ярких, самобытных дарований, помогла ребятам в полной мере проявить свои таланты и способности».

Международный конкурс музыки «Детская Новая волна» проводится с 2008 года. В нем принимают участие дети от 8 до 12 лет.

Отборочные соревнования сезона 2019 прошли в Москве с 16 по 19 апреля. Свое пение строгой комиссии продемонстрировали 90 юных исполнителей из 18 стран мира: Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Италии, Литвы, Мальты, Молдовы, России, Румынии, Узбекистана, Финляндии, Чехии и Эстонии.

По результатам прослушиваний для участия в финале выступят 12 лучших. Россию будет представлять участница четвертого сезона телепроекта «Голос. Дети» из команды Димы Билана Алиса Голомысова.