Четверг, 30 Мая 2019 года
15:00:47 МСК

Путин пожелал успеха финалистам конкурса «Детская Новая волна» в Артеке

Культура

Россию будет представлять участница четвертого сезона телепроекта «Голос. Дети» Алиса Голомысова

Ялта, Крым, 30 мая 2019, 14:57 — REGNUM  30 и 31 мая в знаменитом лагере «Артек» на Черноморском побережье пройдет финал Международного конкурса популярной музыки «Детская Новая волна — 2019». Приветствие участникам и гостям форума направил президент России Владимир Путин. В нем он отметил, что «За прошедшие годы «Детская Новая волна» открыла целую плеяду ярких, самобытных дарований, помогла ребятам в полной мере проявить свои таланты и способности».

Международный конкурс музыки «Детская Новая волна» проводится с 2008 года. В нем принимают участие дети от 8 до 12 лет.

Отборочные соревнования сезона 2019 прошли в Москве с 16 по 19 апреля. Свое пение строгой комиссии продемонстрировали 90 юных исполнителей из 18 стран мира: Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Италии, Литвы, Мальты, Молдовы, России, Румынии, Узбекистана, Финляндии, Чехии и Эстонии.

По результатам прослушиваний для участия в финале выступят 12 лучших. Россию будет представлять участница четвертого сезона телепроекта «Голос. Дети» из команды Димы Билана Алиса Голомысова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить