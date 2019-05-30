Москва, 30 мая 2019, 14:28 — REGNUM На сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о награждении ряда артистов государственными наградами. Народный артист России и художественный руководитель московского Театра сатиры Александр Ширвиндт был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Так отмечен его «вклад в развитие отечественной культуры и искусства». Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени получат актер МХТ имени Чехова Андрей Мягков, актриса Малого театра Людмила Полякова, артист Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Рудий Ходжоян.
Путин подписал указ о награждении орденами московских артистов
Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен известный актер и режиссер Александр Ширвиндт
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