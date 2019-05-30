Путин подписал указ о награждении орденами московских артистов

Москва, , 14:28 — REGNUM На сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о награждении ряда артистов государственными наградами. Народный артист России и художественный руководитель московского Театра сатиры Александр Ширвиндт был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Так отмечен его «вклад в развитие отечественной культуры и искусства». Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени получат актер МХТ имени Чехова Андрей Мягков, актриса Малого театра Людмила Полякова, артист Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Рудий Ходжоян.