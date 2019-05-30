Сон или реальность?: игра «Introspection 2020» от разработчиков из России

Иркутск, , 15:01 — REGNUM Российские разработчики представили новую игру в жанре survival-horror под названием «Introspection 2020». Масштабный проект создают всего четыре человека из Ангарска, Иркутска и Новосибирска, рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный разработчик игры Михаил Житов.

Михаил Житов отметил, что идея создания проекта зародилась около 10 лет назад. А к самой разработке команда приступила в 2011 году. Изначально планировалось «осилить» игру за 2−3 года, но получавшийся проект оказался слишком масштабным, поэтому его создание заняло куда больше времени.

Релиз «Introspection 2020» запланирован на 2020 год. Геймплейно мир игры делится на реальность и сны. Реальность — это небольшая открытая локация, по которой главный герой может свободно перемещаться. А сны — отдельные фантастические зоны со своими законами и тематикой.

«Герой практически никогда не знает, где окажется. Вот вы взяли в руку необычную статуэтку и попали в запертую комнату. Берёте разноцветную пуговицу и оказываетесь посреди городского парка с сумасшедшим клоуном убийцей. Место, где вы окажитесь, может быть болотом со странными существами или весёлым праздником. Вы даже можете оказаться в закрытом гробу с истлевшим телом», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Житов.

Ранее российские разработчики из студии Talerock выпустили свою тактическую ролевую игры Grimshade. По сюжету, геймерам предстоит возглавить компания из нескольких уникальных персонажей и отправится в путешествие по миру Ри’Фа. Ожидается, что к концу 2019 года Grimshade выйдет не только на PC, но и на гибридной консоли Nintendo Switch.

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