В «Зарядье» «Страдивари-ансамбль» представит программу «Времена года»

Москва, , 13:59 — REGNUM 30 мая в концертном зале «Зарядье» «Страдивари-ансамбль» Мариинского театра под управлением концертмейстера Мюнхенского филармонического оркестра, скрипача и дирижера Лоренца Настурики-Гершовичи даст концерт «Времена года». В программу включены «Времена года» Антонио Вивальди и «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы.

«Страдивари-ансамбль» Мариинского театра — коллектив музыкантов, играющих на старинных и уникальных по звучанию струнных инструментах, созданных величайшими итальянскими мастерами, был основан в 2009 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева. В настоящее время в состав коллектива входит более 20 человек. Каждый из инструментов, на которых играют музыканты «Страдивари-ансамбль», является шедевром таких прославленных мастеров, как Амати, Страдивари, Гварнери, Гваданини и Гофриллер, и обладают неповторимым звучанием.