Раскрыли рабочее название сериала о Соколе и Зимнем солдате

Лондон, , 13:30 — REGNUM Рабочим названием сериала про супергероев Marvel Сокола и Зимнего солдата может стать «Tag Team». Информация опубликована на странице кинопортала DiscussingFilm в социальной сети Twitter.

В посте также сообщается, что съемки проекта начнутся 12 августа в Атланте. Disney пока эту информацию не подтвердил. Вполне возможно, что такое название передает отношения между двумя главными героями проекта: Сэмом Уилсоном (Энтони Маки) и Баки Барнсом (Себастьян Стэн). В реслинге «Tag Team» обозначает вид командного чемпионства. Сэм «Сокол» и Баки «Зимний солдат» заканчивают свою сюжетную ветку в фильме «Мстители: Финал» в качестве хороших друзей.

Себастьян Стэн на прошедшей в конце мая лондонской выставкe MLM Comic Con рассказал порталу Comic Book, что ему сложно представить своего персонажа в обстановке современного мира, но важно отделить его от истории «Мстителей»:

"Я думаю, что для Баки пришло время стать личностью вне тех обстоятельств, в которых мы его видели», — сказал Стэн, — Вероятно, он сможет делать все, что угодно. Он может даже пойти на свидание. Я не знаю. Современный мир такой страшный, знаете? Приложения, и тому подобное. Не представляю, что он будет делать со всем этим. Я не могу видеть его с iPhone…»

Сериал о приключениях Сокола и Зимнего солдата был анонсирован для стриминговой платформы Disney+ осенью прошлого года. Выход сериала должен состояться в ближайшие полтора года.

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Ранее Себастьян Стэн прокомментировал финал серии фильмов «Мстителей» и решения относительно его персонажа Баки Барнса: он считает, что сценаристы поступали правильно.

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