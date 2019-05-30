Актёр рассказал, станет ли Бран королём Вестероса в финале книжного цикла

Нью-Йорк, США, , 13:22 — REGNUM Английский актёр Исаак Хемпстед-Райт, известный по роли Брандона Старка в «Игре Престолов», рассказал о судьбе своего персонажа в финале книжного цикла «Песнь льда и пламени». По словам Райта, в последней книге Бран, как и в сериале, станет королём, сообщает портал Making Game Of Thrones.

О судьбе Брандона «Сломленного» молодому актёру рассказали шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Дэн Уйасс. По их заявлению, Джорд Мартин (автор оригинального книжного цикла) запланировал для Брана два важных сюжетных события: «откровение Ходора и то, что он (Бран) станет королём». Райт считает такое развитие событий для своего персонажа уникальной возможность стать «частью чего-то, что напрямую связано с видением самого Джорджа».

Тем не менее, сам Джордж Мартин в своих интервью не раз заявлял о том, что работает совсем в другом направлении, нежели Бениофф и Уайсс. Писатель сказал, что концовка книжного цикла будет одновременно похожа и не похожа на финал сериала. Поэтому пока нельзя доподлинно утверждать, станет ли Бран королём Вестероса.

Ранее стало известно, что Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре Престолов», проходит реабилитацию в оздоровительном центре. Сообщается, что причиной этому могли послужить проблемы с алкоголем и нервный срыв, связанный с окончанием сериала, в котором Харингтон снимался последние восемь лет.