В Забайкалье открылся международный кинофестиваль

Чита, , 12:46 — REGNUM В Чите сегодня, 30 мая, стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Приветствуя его участников, врио губернатора Забайкалья Александр Осипов отметил позитивную энергию, которую в данное мероприятие вкладывают талантливые люди — организаторы, артисты и члены жюри.

«Кинофестиваль из года в год даёт возможность забайкальцам увидеть лучшие высокохудожественные кинокартины различных стран. Многочисленные творческие встречи и мастер-классы, организованные в рамках фестиваля, становятся для жителей и гостей Читы уникальной возможностью лично пообщаться и перенять бесценный опыт у ведущих деятелей кинематографа со всего мира», — подчеркнул он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, забайкальский международный кинофестиваль проводится с 2011 года. Это уникальное кинематографическое событие — первый в истории фестиваль кино, проходящий на забайкальской земле и совершенствующий её культуру. Организатором данного мероприятия выступает ассоциация инициативных граждан по содействию сохранения и развития этнографической культуры Сибири «Забайкальское Землячество».

Как и полагается, фестиваль открылся торжественным проходом по дорожке цвета цветущего багульника звезд экрана — Федора Добронравова, Сергея Никоненко, Максима Аверина, Елены Ксенофонтовой, Екатерины Гусевой, Алены Бабенко, Игоря Ливанова, Аглаи Шиловской и многих других. Его участникам будет показана комедия Евгения Шелякина «Вечная жизнь Александра Христофорова».

Председателем оргкомитета Забайкальского кинофестиваля является Виктор Шкулёв, президентом кинофестиваля — народный артист РСФСР Александр Михайлов. Фестиваль проводится при содействии правительства Забайкальского края.

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