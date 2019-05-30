С 1 июня доступ туристов на Великую Китайскую стену ограничат

Москва, , 12:06 — REGNUM Иностранным туристам с 1 июня 2019 года ограничат доступ на Великую Китайскую стену. Такое решение приняли власти Китая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что доступ будет ограничен на самый популярный участок Великой Китайской стены — Бадалин. Решение принято для защиты объекта всемирного наследия от разрушения.

Ежедневно попасть на Великую Китайскую стену хотят порядка 80 тыс. человек, что негативно отражается на состоянии объекта. Теперь будут пускать не более 65 тыс. туристов в день.

Российские туроператоры считают, что ограничения не коснутся организованных туристических групп. Ограничения отразятся на туристах, путешествующих самостоятельно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Китае обнародован генеральный план сохранения Великой Китайской стены, предусматривающий создание действенного механизма по ее сохранению как объекта культурного наследия.

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