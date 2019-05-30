В Чите открывается Забайкальский международный кинофестиваль

Чита, , 10:33 — REGNUM 30 мая в Чите открывается VIII Забайкальский международный кинофестиваль. В основной конкурсной программе восемь кинолент режиссеров из России, Израиля, Китая, Мексики, Португалии и Тайваня. Победителя определит жюри во главе с известным российским кинематографистом Дмитрием Астраханом.

Как и полагается фестиваль откроется торжественным проходом по дорожке цвета цветущего багульника звезд экрана — Федора Добронравова, Сергея Никоненко, Максима Аверина, Елены Ксенофонтовой, Екатерины Гусевой, Алены Бабенко, Игоря Ливанова, Аглаи Шиловской и многих других. В этот вечер, 30 мая, будет показана комедия Евгения Шелякина «Вечная жизнь Александра Христофорова». Также зрители в популярных кинотеатрах «Бригантина» и «Удокан» могут увидеть картины «Безупречная жизнь» Луиша Диого, «2 часа» Ди Джеймса Ньютона, «Река любви» Хань Ваньфэна, «Чародейка» Каспара Мунка и другие.

Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года. Президент фестиваля — известный артист Александр Михайлов, председатель оргкомитета — издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев, генеральный спонсор — компания «Норникель».