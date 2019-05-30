Шварценеггер научит детей здоровому образу жизни в детском саду Стэна Ли

Сакраменто, США, , 10:55 — REGNUM Голливудский актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер выступит продюсером для анимационного сериала «Детский сад супергероев», идея которого принадлежит уже покойному комиксисту Стэну Ли. Об этом сообщает издание Variety.

Мультсериал «Детский сад супергероев» расскажет о том, как бывший супергерой Капитан Кураж, потерявший свою мощь в битве против злодеев, выступает в качестве учителя физкультуры для маленьких супергероев. На Земле прошел необычный ионный дождь, и дети с необычными возможностями стали чаще рождаться: для них построили специальный детский сад. Арнольд Шварценеггер также озвучит роль Капитана Куража. Шварценеггер рассказал, что был очень рад присоединиться к проекту, и чувствует важность того, что, помимо фантастических уроков использования суперсил, будет обучать детей основам здорового образа жизни.

Поскольку этот проект был создан Стэном Ли и является одной из последних его работ при жизни, разработчики решили включить его камео в каждую серию: это своеобразная дань памяти писателю, подарившему миру комиксных современных супергероев.

Производством анимационного сериала займутся компании Genius Brands, Lee’s POW! Entertainment и продюсерский центр Шварценеггера. Исполнительными продюсерами выступят сам Шварценеггер и Энди Хейворт. Последний признавался, что назначить Арнольда Шварценеггера на главную роль было желанием самого Стэна Ли:

«Стэн любил и восхищался Арнольдом как не только актером, но и настоящим героем во многих отношениях и всегда предвидел Арнольда на эту роль».

Стэн Ли — комиксист из США, актер, писатель бывший председатель совета директоров издательства Marvel Comics. Стэн придумал многих американских супергероев, например, Человека-Паука, Железного Человека, Черную Пантеру, Людей Икс. Стэн Ли умер в ноябре 2018 года.

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