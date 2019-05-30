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В московскую библиотеку привезут комиксы про Анну Ахматову

Культура

Эта библиотека активно продвигает культуру комиксов в массы

Железноводск, Ставропольский край, 30 мая 2019, 10:35 — REGNUM  В московской библиотеке появятся комиксы о российской поэтессе Анне Ахматовой. С таким заявлением выступил Андрей Дроздов, директор Центральной библиотеки №197 им. Анны Ахматовой (место известно также как SMART библиотека, делающая в работе акцент на использовании информационных технологий). Дроздов выступил в рамках кинофестиваля «Герой и время» в Железноводске, сообщает издание «Победа 26».

Будущий комикс будет приурочен к 130-летнему юбилею представительницы классической литературы. Андрей Дроздов отметил, что, несмотря на кажущуюся вездесущность комиксов, на самом деле раньше они были более популярны, выпускались в большем количестве, а первые кинокомиксы стартовали еще в 1900 годах.

В 2018 году в SMART библиотеке провели необычный эксперимент: к книжному ассортименту добавились графические романы и комиксы, а к досуговой программе присоединили серию мастер-классов по созданию комиксов детьми. Результат многих порадовал: взрослые и даже пожилые люди были открыты для нового опыта. Внимание заслужил и комикс про Нотр-Дам: читали отмечали, что не ожидали увидеть творчество французского писателя Гюго в таком неожиданном свете.

«Герой и время» — международный кинофестиваль, проходящий в 2019 году на территории Железноводска. Он продлится с 25 мая по 2 июня: за неделю публика познакомится с новинками кино и примет участие в серии лекций и творческих встреч, посвященных кинематографу.

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Комиксы
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