Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding

Токио, , 10:39 — REGNUM Японский геймдизайнер Хидео Кодзима представил первый геймплейный трейлер своего нового проекта Death Stranding. Игра о мрачном постапокалиптичном мире будущего выйдет 8 ноября 2019 года, сообщается в ролике на YouTube-канале PlayStation.

Восьмиминутный ролик демонстрирует первые подробности игрового процесса. Главный герой по имени Сэм (его роль исполняет звезда сериала «Ходячие мертвецы» Норман Ридус) путешествует по огромным локациям на мотоцикле и пешком, а также сражается с многочисленными врагами из загадочной террористической организации.

В игре нет ярко-выраженного интерфейса: полосок здоровья, энергии или количества предметов. Инвентарь появляется на экране лишь тогда, когда игроку нужно использовать какой-то объект. Так, в трейлере Сэм материализует прямо перед собой стремянку, чтобы забраться на возвышенность. Боевая система будет реализована как при помощи стрельбы из огнестрельного оружия, так и рукопашных схваток.

Сюжет нового проекта Кодзимы не стал более понятным, благодаря новому трейлеру. Известно, что главный герой будет пытаться восстановить разрушенный мир, исследовать различные аномалии и противостоять злодею (сыгранному Мадсом Миккельсоном), умеющему оживлять мёртвых. Многие зрители отметили, что несмотря на хронометраж ролика (восемь минут), он не объясняет того, что будет происходить в предстоящей игре. Однако, большинство пользователей крайне высоко оценили качество готовящегося продукта.

«Аудитория: а про что эта игра? Гений Кодзима: Ну, там как бы вот», — пишет Никита Солкин.

«Единственная информация по игре, которую я понял — дата выхода», — пишет Gonzo.

«Ничего не понял, но очень интересно», — пишет Жора Корнев.

Напомним, Death Stranding разрабатывается компанией Kojima Productions эксклюзивно для консоли PlayStation 4. Проект стал первой игрой, созданной Хидео Кодзимой после его ухода из Konami. Сообщается, что роли главных героев в Death Stranding исполнят известные актёры: Норман Ридус, Мадс Миккельсон, Леа Сейду, Трой Бейкер, а также режиссёр Гильермо дель Торо.

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