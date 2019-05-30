Предметы из усадьбы Голицына нашли в Москве археологи

Москва, , 10:11 — REGNUM В Москве археологами найдены предметы дворянской усадьбы, сообщает 30 мая официальный портал мэра и правительства Москвы.

Обнаружены часть декора фасада главного дома дворянской усадьбы, фрагменты рельефных печных изразцов, а также осколки глиняной и стеклянной посуды. Их датируют концом XVII века, тогда домом владели фаворит Софьи Алексеевны князь Василий Голицын и дядя Петра I Федор Нарышкин.

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«Археологические исследования велись на пересечении улиц Заповедной и Полярной, на месте бывшего села Медведково. Пока самой значимой находкой на этом участке стал венчик стеклянного сосуда, предположительно вазочки с зауженным горлышком. В допетровские времена, когда стекольных заводов в России фактически не было, такая посуда считалась предметом роскоши. Ее можно было встретить только в домах очень богатых людей», — рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, вазу могли привезти из Европы. Специалисты пытаются установить завод, на котором она была изготовлена. Это можно сделать, изучив состав стекла.

Также найдены украшенные растительным орнаментом разноцветные изразцы, которыми были отделаны печи дома, и кухонная белоглиняная посуда. Обнаружили предметы и из недалёкого прошлого — чернильницу из фарфора и фрагмент скульптуры космонавта.

Находки будут переданы в музеи Москвы.