В Манеже в Москве открывает фестиваль «Интермузей-2019»

Москва, , 10:01 — REGNUM 30 мая в Центральном выставочной зале «Манеж» в Москве открывается фестиваль «Интермузей». Это будет уже двадцатый первый смотр достижений музейного дела в стране, организатором которого выступает Министерство культуры. В не имеющем аналогов в мире форуме примут участие в 2019 году более трехсот пятидесяти музеев из России, а также из-за рубежа.

Традиционно в рамках фестиваля состоятся представления наиболее интересных и успешных проектов, пройдут многочисленные конференции и круглые столы по актуальным вопросам сохранения фондов и организации выставок, проблемам безопасности и введения в электронный оборот архивных материалов. Также будут определены лучшие проекты в целом ряде номинаций.

Так как 2019 год объявлен Годом театра, многие учреждения культуры представляют выставочные и сценические проекты, посвященные театру. До 2 июля в пространстве «Манежа» будут показаны и спектакли известных российских и зарубежных трупп.