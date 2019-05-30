В Музее архитектуры открывается выставка «Пионеры советского модернизма»

Москва, , 09:25 — REGNUM 30 мая в Государственном музей архитектуры имени А.В. Щусева в Москве открывается выставка «Пионеры советского модернизма». Она рассказывает о возникновении и развитии нового отечественного направления в зодчестве 1950−60-х годов, ставшего заметным явлением и в мировой архитектуре, представляет крупные проекты этого периода, дает портреты выдающихся мастеров середины ХХ века. Выросший на почве конструктивизма и сталинского классицизма и в пику некоторым течениям, советский модернизм стал самостоятельным и оригинальным направлением. Одним из наиболее ярких примеров служат Дворец пионеров на Воробьёвых горах и ансамбль детского лагеря Артек.

На выставке также будут показаны проекты павильонов Всемирных выставок в Монреале, Москве и Брюсселе. Выставка в Брюсселе 1958 года стала первым международным выступлением СССР после Второй мировой войны. Павильон, созданный архитекторами Ю. И. Абрамовым, А. Б. Борецким, В. А. Дубовым, А. Т. Полянским и инженером Ю. В. Рацкевичем, удивил участников своим новаторством, технологичностью и был назван бельгийской прессой «павильоном № 1». Исторический макет, отреставрированный специально к выставке, впервые за долгое время будет продемонстрирован публике.

Как указывается в релизе музея, «задача выставки «Пионеры советского модернизма» — разрушить стереотип о скучной и безликой советской архитектуре второй половины ХХ столетия».