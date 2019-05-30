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Церемония гашения марок с картинами Репина и Поленова прошла в Москве

Культура

Их выпустили к 175-летнему юбилею художников

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Церемония гашения марок с картинами Репина и Поленова прошла в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Готовые к гашению конверты с марками

Москва, 30 мая 2019, 09:40 — REGNUM  Церемония гашения марок, выпущенных к 175-летнему юбилею художников Ильи Репина и Василия Поленова, состоялась 29 мая в Москве в Третьяковской галерее на Крымском валу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заместитель директора макрорегиона Москвы «Почты России» Марина Дуденкова и заместитель генерального директора Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш поставили на конвертах свои подписи и печать, изготовленную к торжественному юбилею.

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Церемония гашения марок И.Репина и В. Поленова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония гашения марок И.Репина и В. Поленова
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Церемония гашения марок И.Репина и В. Поленова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония гашения марок И.Репина и В. Поленова
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Марина Дудинкова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Марина Дудинкова
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Конверты с погашенными марками на церемонии гашения марок И.Репина и В. Поленова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конверты с погашенными марками на церемонии гашения марок И.Репина и В. Поленова
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Конверты с погашенными марками на церемонии гашения марок И.Репина и В. Поленова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM. [Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM
Конверты с погашенными марками на церемонии гашения марок И.Репина и В. Поленова

«Это уникальное событие. Мы ни разу не присутствовали на гашении сразу двух марок. Это первый раз в истории. И мы очень рады, что с нашей помощью мы донесём искусство до самых отдаленных уголков страны», — сказала Дуденкова.

На блоке с маркой Ильи Репина изображена картина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения», на блоке Василия Поленова — картина «Заросший пруд». Каждая марка выпущена тиражом тридцать тысяч экземпляров и будет продаваться по всей стране.

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Церемония гашения марок И.Репина и В. Поленова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония гашения марок И.Репина и В. Поленова
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Церемония гашения марок И.Репина и В. Поленова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония гашения марок И.Репина и В. Поленова
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Конверты с погашенными марками на церемонии гашения марок И.Репина и В. Поленова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конверты с погашенными марками на церемонии гашения марок И.Репина и В. Поленова
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Конверты с погашенными марками на церемонии гашения марок И.Репина и В. Поленова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конверты с погашенными марками на церемонии гашения марок И.Репина и В. Поленова

Филателисты считают, что марки, погашенные в день их выпуска, приобретают большую ценность у коллекционеров.

Напомним, что сейчас в Третьяковской галерее проходит выставка Ильи Репина, она продлится до 18 августа.

Открытие юбилейной выставки крупнейшего русского художника Василия Поленова планируется на 17 октября 2019 года, где будет представлено более 150 произведений из собраний 16 российских музеев и частных коллекций.

Смотрите галерею к статье

regnum author Наталья Стрельцова
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