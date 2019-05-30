Звери большие и маленькие, двуногие монстры и история с фотографией

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«Годзилла 2: Король монстров»

Земля ходит ходуном. Спавшие в ее недрах древние гиганты пробудились и готовы вступить в схватку. Эта битва того и гляди погубит цивилизацию. Впрочем, именно этого и добивались те, кто пробудил титанов, ведь для этих фанатиков от экологии человечество — болезнь планеты. Единственная надежда людей на выживание — огонь против огня, монстр против монстров. Старина Годзилла снова в игре!

Очередной фильм о чудовищах-кайдзю, персонажах современной японской киномифологии, снял американский режиссер Майкл Догерти.

«Куриоса» (18+)

Париж конца XIX века. Два молодых человека и одна девушка из блестящего полубогемного общества втянуты в любовный треугольник. Французский режиссер Лу Жене рассказывает пикантную историю адюльтера, замешанного на бунте против табу и приличий, прогрессивном увлечении фотографией и литературном творчестве. Фильм создан по мотивам дневников и писем реальных людей.

«Так сказал Чарли» (18+)

Конец 60-х. В США ликвидирована страшная секта Чарли Мэнсона «Семья», совершавшая массовые убийства. Молодая аспирантка, пытающаяся понять, как могло случиться то, что случилось, разговаривает в тюрьме с тремя молодыми женщинами, бывшими членами секты. Перед нею и зрителями предстает история харизматичного психопата, обретшего абсолютную власть над душами молодых мужчин и женщин из движения хиппи, и его паствы. Режиссер Мэри Хэррон предлагает свою авторскую версию тех трагических событий.

«Золотая перчатка» (18+)

Фильм режиссера из Германии Фатиха Акина — вовсе не о каком-нибудь чемпионе по боксу, а об еще одном реальном психопате-убийце. «Золотая перчатка» — это известный бар в Гамбурге, где в 70-е часто коротал вечера невзрачный жалкий человечек Фриц Хонка. Там он методично накачивался алкоголем и время от времени знакомился с одинокими опустившимися женщинами — пьянчужками и проститутками. Некоторые из них потом бесследно исчезали…

«Тайная жизнь домашних животных 2»

Разношерстную компанию зверюшек из одного обычного многоквартирного нью-йоркского дома ждут новые приключения! Песик Макс побывает у собачьего психиатра и на загородном отдыхе для успокоения нервов, пушистая собачка Гиджет временно «примерит шкурку» кошки, а болонка Дейзи и кролик Снежок озаботятся спасением тигренка от жестокостей цирковой жизни. Пока хозяева заняты своими человеческими делами, их питомцы точно не будут скучать!

Полнометражный мультфильм-сиквел сняли режиссеры Крис Рено и Джонатан дель Валь.