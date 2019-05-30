Мединский выступает за приватизацию памятников культуры

Москва, , 08:56 — REGNUM Министр культуры Владимир Мединский, выступая на экспертном совещании Общероссийского народного фронта, поддержал идею передачи культурных объектов в частные руки. По его мнению, это единственный вариант на сегодняшний день сохранить уникальные исторические здания, все более и более разрушающиеся. Форм для восстановления много, одна из них — частно-государственное партнерство. Главная цель этой масштабной акции — ввести памятники в частно-хозяйственный оборот. Причина, почему это так необходимо сделать в ближайшее время, проста — находящиеся на балансе муниципалитетов здания, как правило, заброшены. Редко в каких из них находятся музеи или библиотеки: у властей нет средств содержать эти здания в надлежащем виде. Для того чтобы процесс приватизации заработал, необходимо внести изменения в законодательство.