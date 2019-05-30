Актёр из «Крёстного отца» Кармине Кариди умер в США

Лос-Анджелес, США, , 08:27 — REGNUM В Соединённых Штатах скончался ветеран Голливуда Кармине Кариди. Он умер в Лос-Анджелесе в больнице Cedars-Sinai, куда он был госпитализирован. Об этом 30 мая сообщает The Sun. Актеру, сыгравшему две роли в саге «Крестный отец», было 85 лет.

Уточняется, что в медучреждении актёр впал в кому, после чего умер. До сих пор неизвестно, что вызвало проблемы со здоровьем у Кариди и что привело к коме, но он так и не пришёл в сознание, пока находился в больнице.

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По данным TMZ, смерть Кариди наступила в результате осложнений после госпитализации.

Кармине Кариди родился в Нью-Йорке 23 января 1934 году. Он был ветераном ряда популярных телевизионных шоу на протяжении многих лет, в том числе «Старски и Хатч», «Банда, не умевшая стрелять», «Она написала убийство», «Миллионы Брюстера». Всего он снялся более чем в 65 картинах начиная с 1971 года.

Кармине Кариди сыграл во второй части «Крёстного отца» Фрэнсиса Форда Копполы, которая вышла в 1974 году, бандита Кармине Розато. Также его персонаж — глава чикагской преступной группы Альберт Вольпе — появился и в третьей части саги.

Добавим, что Кариди стал первым человеком, который был исключён из Академии кинематографических искусств и наук после нарушения авторских прав.

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