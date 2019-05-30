Путин подписал закон о снижении госпошлины за вывоз культурных ценностей

Москва, , 07:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий размер госпошлины за выдачу разрешения на временный вывоз культурных ценностей, а также освобождающий от такой пошлины музыкантов, временно вывозящих из России струнные инструменты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации. Сделано это, прежде всего, для облегчения реализации выставочных проектов частными арт-компаниями и коллекционерами. Со вступлением документа в силу предельный размер государственной пошлины не будет превышать 5 тыс. рублей за выдачу заключения (разрешительного документа) на временный вывоз культурных ценностей, в том числе при продлении срока временного вывоза. Сейчас эта пошлина составляет 0,01% от страховой стоимости вывозимого экспоната, а так как это, как правило, шедевры, то их оценка может измеряться многими миллионами долларов.

Также в законе оговорено освобождение от уплаты пошлины выдача заключения на временный вывоз на гастроли струнных инструментов.