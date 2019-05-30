«Дом Дряблова» в Казани, где останавливался Петр Первый, отремонтируют

Казань, , 05:44 — REGNUM Объект культурного наследия «Дом Дряблова», расположенный на улице Мусы Джалиля, 19 в Казани, отремонтируют за счёт республиканского бюджета. На эти цели запланировано свыше 110 млн рублей, а подрядчика определят в ходе аукциона 17 июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» объявило тендер на выполнение строительно-монтажных и прочих работ по ремонту и реставрации, в том числе установку и монтаж оборудования, по объекту «Дом Дряблова». Начальная цена лота — 110 943 540 рублей. Работы должны быть проведены до 31 декабря 2019 года.

Первая очередь реставрационных работ включает кровлю здания, замену некоторых частей перекрытия, реставрацию кладки вентканалов, реставрацию и воссоздание штукатурных фасадов, широкий список фасадных работ, при этом использовать планируется кирпич старого образца М-150. В составе работ — приведение в порядок архитектурных элементов, в том числе оконных наличников и других частей здания. Список включает 361 вид работ.

В открытых источниках уточняется, что объект является единственным в столице Татарии памятником гражданской архитектуры петровской эпохи и единственным каменным домом.

«Иван Афанасьевич Михляев (1667−1728) — купец и промышленник, владелец суконной мануфактуры, кожевенного и винокуренного заводов в Казани, совладелец полотняного завода в Москве. По преданию, у него в июне 1722 года, направляясь в Персидский поход, останавливался Пётр I», — уточняет портал института культурных программ.

Напомним, ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» также проводит открытый конкурс на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации в объеме, достаточном для проведения ремонтно-реставрационных работ, с получением всех необходимых согласований, получением положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости, заключения историко-культурной экспертизы по объекту «Дом Даутова, XIX в.», расположенному в селе Большая Атня Атнинского района. Начальная цена этих услуг — 980 480 рублей, источник финансирования — республиканский бюджет. Работы победитель, которого определят 25 июня 2019 года, должен выполнить за пять месяцев после заключения контракта.