Проект реставрации 4 башен нижегородского Кремля разработают за 6,6 млн

Нижний Новгород, , 21:58 — REGNUM Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник объявил аукцион на разработку проекта реставрации четырех башен нижегородского Кремля — Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатьевской. Начальная (максимальная) цена контракта указана в размере 6,592 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы, опубликованные на официальном портале госзакупок.

Заявки от потенциальных участников аукциона принимаются до 21 июня.

Так, в Дмитриевской башне планируется благоустроить входную группу, отремонтировать окна, полы, кровлю, восстановить кирпичную кладку, отремонтировать системы энергоснабжения, отопления и охранно-пожарной сигнализации.

В Никольской башне также необходимо проектировать работы по ремонту всех жизненно-необходимых систем, включая отопление, энергоснабжение, сигнализацию, а также мероприятия по ремонту кровли и ее примыканий.

Проект реставрации Ивановской башни должен регламентировать противоаварийные работы на кровле, стенах, сводах, лестницах, проходах тюрьмы с вычинкой кладки, а также ремонт систем жизнеобеспечения.

В Зачатьевской башне нужен проект организации входной группы через центральные деревянные ворота, светопрозрачных ограждений на 1 яруса, ремонт отопления, энергоснабжения и сигнализации.

В документах отмечается, что техническое состояние башен — удовлетворительное.

В рамках контракта предполагается обследовать несущие и ограждающие конструкции, определить конструктивное выполнение, характеристики материалов и несущей способности; провести обмерные работы; определить физико-механические характеристики материалов и их повреждений, вызванных различными факторами.

При этом необходимо «сохранить архитектурный облик реставрируемых башен, их объемно-пространственное и объемно-планировочное решение», приобретенное во время реставрации 1960-х — 1970-х годов; сохранить внутреннюю структуру башен; сохранить геометрию всех конструктивных элементов памятника.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, реставрация Кремля входит в перечень мероприятий в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Как отмечал губернатор Глеб Никитин, в рамках проекта планируется провести ремонт и реставрацию стен и башен Кремля, а также благоустроить территорию на участке от Зачатьевской до Георгиевской башни и от Северной до Ивановской. Губернатор считает, что необходимо сделать Кремль максимально удобным для горожан и гостей города, а также сохранить красоту древней крепости для будущих поколений.

Также развитие территории предполагает воссоздание исторических парков, реконструкцию тематических площадок и скверов: Губернского сада, исторического амфитеатра, сквера у Часовой башни, площади мемориала «Вечный огонь», экспозиции военной техники, восстановление исторического брусчатого покрытия первой нижегородской улицы — Ивановского съезда. Вместе с тем будет разработана новая система освещения с архитектурно-художественной подсветкой стен, башен и исторических памятников Кремля. Верхнюю и нижнюю часть Кремля вновь должен связать фуникулер.

В докладе министра культуры Нижегородской области Надежды Преподобной, который был подготовлен еще осенью 2018 года, указана сумма 3,7 млрд рублей, которую необходимо выделить из федерального бюджета на реставрацию Кремля.

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