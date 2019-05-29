В Воронеже отреставрируют дом, в котором родился Иван Бунин

Воронеж, , 16:16 — REGNUM Тендер на проведение реставрационных работ усадьбы Германовской в Воронеже, известной как дом, где родился русский писатель, лауреат Нобелевской премии Иван Бунин, объявлен на сайте госзакупок 27 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Заказчиком выступил Воронежский областной литературный музей имени Никитина. Начальная стоимость контракта — 2 млн 433 тыс. 846,6 руб. Работы, согласно требованиям заказчика, должны быть завершены через 60 дней после заключения контракта. Итоги аукциона станут известны 10 июня.

Отметим, что год назад, в мае 2018 года, также конкурс по отбору подрядчика для реставрации усадьбы Германовской и приспособлению ее под музей, тогда начальная цена контракта составляла 3,67 млн рублей. Однако тогда закупка не прошла контроль по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ.

Усадьба Германовской была построена во второй половине XIX века. Часть дома снимали Бунины — именно здесь в 1870 году на свет появился Иван Бунин. В 2020 году, к 150-летию писателя, здесь анонсировано открытие музей.