Михаил Боярский: «Гардемарины 4» подарят поклонникам новый музыкальный хит

Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Михаил Боярский сообщил журналистам, что уже написана музыка к песне, которая прозвучит в продолжении фильма «Гардемарины», её автором является композитор Виктор Лебедев. Об этом 29 мая сообщил портал «Петербургский дневник».

Актёр уточнил, что слова к новому хиту ещё не придуманы. Он рассказал, что съемки всё ещё идут, команде проекта осталось снять ещё около четверти фильма. В начале июля она отправится в Москву. Боярский добавил, что там будут снимать самые интересные моменты будущей картины.

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Напомним, фильм «Гардемарины 4» снимает режиссёр Светлана Дружинина. Ранее она сообщила журналистам, что на большие экраны фильм выйдет в 2020 году.

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