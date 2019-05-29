Режиссёр лучшей короткометражки фестиваля уличного кино получит 1,5 млн

Москва, , 14:55 — REGNUM Попечительский совет фестиваля уличного кино выделит 1,5 млн рублей режиссёру за лучший короткометражный фильм, показанный в рамках конкурсной программы. Об этом на пресс-конференции, посвященной началу трансляции цикла документальных работ, заявил председатель попечительского совета фестиваля, член Европейской киноакадемии Игорь Мишин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Средства пойдут на съёмки полнометражного фильма режиссёра. Право выбрать лучшую короткометражную картину оставит за собой профессиональное жюри.

«Чтобы на следующий год выйти уже на большие конкурсы, в Минкульт или Фонд кино. Это особенность конкурса этого года», — заявил Игорь Мишин.

Он также рассказал, что в этом году порядка 40 фильмов, снятых на камеру мобильного телефона, были присланы для участия в конкурсной программе проекта. Также в рамках поведения фестиваля дополнительно состоятся два творческих конкурса — сценарных заявок OPPO и короткометражных фильмов A4. Победители получат по миллиону рублей.

«Совершенно уникальный проект, причём уникальный в мировом масштабе. Такой своеобразный вариант альтернативного проката русского короткого метра. Работы молодых кинематографистов получают аудиторию, о которой не могли и мечтать», — добавил он.

Отметим, всего за пять лет проведения фестивальных мероприятиях в них приняли участие свыше миллиона человек.