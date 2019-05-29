Онлайн-кинотеатры обяжут передавать данные о количестве показов фильмов

Москва, , 14:46 — REGNUM Министерство культуры РФ предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать данные о количестве показов фильмов в единую информационную систему, как это сейчас делают обычные кинотеатры. Об этом 28 мая сообщила «Парламентская газета».

Законопроект внесёт поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», он уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно им, в закон будет внесено такое понятие как «онлайн-кинотеатр», такие организации будут должны передавать в систему ЕАИС информацию о каждом онлайн-показе фильма, который оплатил пользователь.

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Напомним, в ноябре 2018 года ИА REGNUM сообщило, что онлайн-кинотаетры Ivi, Megogo и Okko согласились делиться статистикой с помощью программы аналитической компании Nielsen. В марте 2019 года стало известно, что Онлайн-кинотеатр Ivi в 2018 году получил доход в размере 3,9 млрд рублей. При этом сервис Okko обошёл его по росту оборота.

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