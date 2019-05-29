В Севастопольском университете прошёл фестиваль «Театральный калейдоскоп»

Севастополь, , 14:44 — REGNUM Пять театральных команд из вузов и школ Севастополя представили постановки разных жанров в рамках фестиваля «Театральный калейдоскоп», который прошёл в Севастопольском государственном университете. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба вуза.

Участниками фестиваля стали театральная студия и студенческий театр эстрадных миниатюр СевГУ, студенческий театр филиала МГУ им. Ломоносова, театр «Восхождение» (школа № 8 МОРФ), театральный кружок «Афишка» и театральный кружок школы № 14. В фестивале участвовали более 50 юных актеров.

Победителей «Театрального калейдоскопа» определяли по пяти номинациям: лучшее актерское мастерство, лучшая режиссерская работа, лучший сценарий, лучший актерский ансамбль и самый дружный творческий коллектив.

«Несмотря на то что одну номинацию можно вручить только одной команде, многим командам хотелось отдать премию «Лучшая актерская игра». Ребята очень старались и вызывали живые эмоции», — поделилась впечатлениями член жюри, депутат ленинского района Светлана Мудрецова.

Юные театралы — участники «Театрального калейдоскопа» — посетят фестивальные показы и мастер-классы фестиваля «Молодой театр», а также, в рамках рабочей программы мероприятия, встретятся с ректорами ведущих театральных вузов страны.

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