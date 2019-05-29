Андрей Кончаловский раскритиковал новые гендерные требования кинофестивалей

Москва, , 14:18 — REGNUM Андрей Кончаловский назвал абсурдными требования Берлинского и Каннского кинофестивалей, касающиеся равного подбора количества режиссёров мужского и женского пола. Кинорежиссёр сообщил, что организаторы кинофорумов подписали соответствующий меморандум.

По мнению Кончаловского, подобное решение говорит о «закате Европы». В интервью журналистам ТАСС он заявил: вполне возможно, что следующим шагом будет появление требования об обязательном присутствии в числе режиссёров представителей ЛГБТ-сообщества.

Кончаловский обратил внимание на то, что в мире режиссёрами чаще становятся мужчины, чем женщины, аналогичная ситуация наблюдается среди дирижеров и тромбонистов.

«Это просто противоречит физиологии», — сказал кинематографист и добавил, что на Каннском кинофестивале 2019 года были показаны две слабые работы женщин-режиссёров.

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Напомним, 72-й Каннский кинофестиваль окончил свою работу 25 мая 2019 года. Гран-при получила картина южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо «Паразиты».

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