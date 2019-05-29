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Рейтинг Rotten Tomatoes: критики посчитали «гнилым» фильм «Годзилла 2»

Культура

Сейчас рейтинг картины составляет 54%

Лос-Анджелес, США, 29 мая 2019, 13:48 — REGNUM  Фантастический фильм «Годзилла 2: Король монстров» получил первые оценки критиков на известном сайте Rotten Tomatoes. На момент публикации этой новости ему был присвоен «гнилой» рейтинг.

Свои отзывы о картине оставили 46 критиков, 25 экспертов почитали фильм «свежим», остальные (21 человек) решили, что он «гнилой». Таким образом, вторая часть «Годзиллы», главную роль в которой исполнила молодая актриса Милли Бобби Браун, получила оценку 54%, её средний рейтинг сейчас равен 5,61 из 10.

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Напомним, согласно системе оценок Rotten Tomatoes фильм считается «свежим», если количество положительных отзывов составляет больше 60%. Картина «Годзилла 2: Король монстров» выйдет в широкий кинопрокат США 31 мая 2019 года, российские зрители смогут увидеть её на больших экранах 30 мая.

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